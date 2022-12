Adrien Rassenfosse, vice-champion du monde : « C’est magique ! »

La finale perdue ? « Aucun regret »

"Le résultat était magique", s’enthousiasme le jeune joueur de 19 ans. "Parce qu’on n’était pas favori sur ce match-là. Par rapport à cette paire, très rodée, on manquait clairement d’automatismes puisqu’on jouait pour la première fois ensemble."

Eiten effet, il faut rappeler que c’est su au forfait pour blessure de Louis Laffineur que Rassenfosse s’est tourné vers son coéquipier en club à Cologne. "Et pour l’anecdote, j’ai vu mon partenaire lever les bras au ciel à l’issue du match, de l’enthousiasme peu fréquent dans son chef", se remémore le Pepin. "Par contre, la finale contre la paire chinoise ne laisse aucun regret. Ils étaient au-dessus. Je n’ai pas souvent joué de match où je reste à ce point sans solution."

Cette médaille au niveau mondial restera comme la plus belle ligne de son palmarès actuel avec le titre européen conquis en U21 avec Olav Kosolosky à Spa en novembre 2021. Parce qu’en simple, en Tunisie, Adrien n’a pas pu aller de médaille. En quart, il a livré un véritable combat sur le Chinois Chen. Il a toutefois échoué quatre sets à deux mais le score aurait pu être inversé puisqu’il a obtenu des balles de set dans deux manches. Sur cette joute, son analyse traduit son ambition: "Chaque match est une pierre à l’édifice. Cette défaite va beaucoup m’apporter, ça fait partie du processus pour grandir."

« De bons matchs à la chaîne »

Place maintenant aux compétitions séniors. "Le vrai objectif, c’est Paris 2024", se lance le jeune champion. "La qualification s’obtient au ranking que je dois améliorer (actuellement ITTF146) . Je dois réaliser de bons matchs à la chaîne. Pas seulement des performances ponctuelles mais sur la durée d’une compétition." Un bon ranking sera déjà nécessaire pour aller cette année au championnat du monde en individuel, une étape incontournable qu’il faut mériter.

Pour progresser, Adrien s’appuiera sur une de ses qualités: l’écoute. Il a toujours retiré le meilleur de ses différents entraîneurs et partenaires d’entraînement. Et puis il conclut avec un mot sur ses parents: "Ils font partie intégrante de mon projet et je les remercie pour toute l’aide qu’ils m’ont donnée."