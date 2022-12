SRU Verviers: après Cédric Flon et Michaël Maréchal, c'est ce fidèle du club qui s'en va

"J’avais décidé en novembre de démissionner en vue de la saison prochaine mais j’ai pris la décision d’arrêter toute activité dès maintenant, explique l’administrateur de la SRU. Une belle aventure se termine, il n’était plus possible de continuer avec la Direction du club. Je reste supporter des joueurs et des membres du comité, j’espère que l’équipe se maintiendra en P3." S.P.