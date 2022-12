« La Coupe du monde, une expérience unique »

"Cela a été une expérience unique qui m’a rendu très heureux" explique Nurudeen sur le site du club eupenois. "D’autant plus que dernièrement, j’ai connu une période difficile ici au club, avec peu de temps de jeu. C’était d’autant plus beau pour moi que le rêve de participer à la Coupe du monde avec l’équipe nationale du Ghana s’est réalisé. J’en suis très reconnaissant."

Et d’évoquer l’atmosphère particulière d’une Coupe du monde, avec des étoiles plein les yeux: "Nous étions principalement à l’hôtel et sur le terrain d’entraînement. Néanmoins, c’est déjà grandiose lorsque tu es en route avec le bus de l’équipe, par exemple de l’aéroport à l’hôtel, ou encore sur le chemin du stade et dans le stade même, de vivre et d’apprécier l’ambiance. Cela m’a beaucoup impressionné. C’est le rêve de tout footballeur de participer à une Coupe du monde."

S’il n’a pas pris part aux matches du Ghana (victoire contre la Corée du sud, défaites contre le Portugal et l’Uruguay), Nurudeen assure que ces semaines au Qatar lui ont fait du bien. "L’entraînement et la cohabitation avec l’équipe nationale te font à chaque fois avancer un peu plus. Tu as d’autres entraîneurs et d’autres joueurs qui évoluent dans les meilleures ligues. On y apprend toujours beaucoup et je sens aussi que j’ai fait des progrès. Cela m’a aussi rendu plus fort pour mon travail à l’AS Eupen et me donne une nouvelle motivation, dont nous avons tous besoin pour atteindre notre objectif, le maintien" poursuit-il, toujours sur as-eupen.be.

« Le Maroc a impressionné »

Du haut de ses 23 ans, le dernier rempart ghanéen salue également la première demi-finale en Coupe du monde d’une nation africaine: le Maroc. "Cela signifie beaucoup, parce que par le passé, les équipes africaines ont toujours eu du mal à s’imposer en phase finale de la Coupe du monde et à atteindre une demi-finale. Certaines en ont été proches, comme le Ghana en 2010, où nous avons été éliminés par l’Uruguay après un match dramatique et la séance de tirs au but en quart de finale. Le fait que le Maroc se soit maintenant hissé jusqu’en demi-finale constitue un grand pas pour le football africain."

La Coupe du monde terminée avec cette incroyable finale remportée par l’Argentine, Nurudeen et les Pandas peuvent se focaliser à 100% sur leur opération sauvetage, sous les ordres de leur nouvel entraîneur: Edward Still. Ça commence dès ce vendredi 23 décembre, avec le périlleux déplacement à Seraing. Un match couperet que Nurudeen vivra probablement à nouveau sur le banc, dans l’ombre de Lennart Moser. À moins que le changement de coach ne lui offre une nouvelle opportunité ?