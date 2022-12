"Il faudra avoir de la chance aux bons moments" prévient Tommy Chiragarhula, nouvel entraîneur de St-Vith

"Beaucoup ont la recette mais il faut surtout avoir de la chance aux bons moments, tempère le nouveau T1 saint-vithois. Je sais que la série est très homogène cette saison, cela ne sera pas facile et il faudra éviter d’avoir trop de blessés. Honsfeld a un léger avantage mais il ne faudrait surtout pas oublier Elsaute B et Butgenbach. Comme aucun match n’est gagné d’avance, ce sera un avantage pour les équipes qui courent après le leader. Je vais faire de mon mieux et on verra où cela va nous mener. On va commencer un sprint et on relèvera la tête à deux matches de la fin pour voir à quelle position on se trouve."

Tommy Chiragarhula n’a pas hésité bien longtemps avant de dire oui à Saint-Vith. S’il connaît certains joueurs pour les avoir affrontés par le passé, il devra jauger rapidement les forces en présence.

Reprise le 29 décembre

"Je vais découvrir le groupe la semaine prochaine et je vais essayer de continuer sur la lancée de Thierry Polis. J’ai beaucoup de respect pour lui et je l’ai déjà eu au téléphone. Le club m’a dit qu’il voulait introduire des jeunes dans l’équipe, c’est ce qui a accéléré ma décision d’accepter l’offre de Saint-Vith. Je vais préparer un programme pour les joueurs et nous reprendrons le 29 décembre afin d’être prêts pour la reprise" conclut le nouveau mentor des Noir et Blanc.