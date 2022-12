Herve-Battice furieux sur l’AWBB: «Un fort sentiment d’injustice !»

"C’était très cher payé mais nous avions accepté cette décision en estimant néanmoins que les torts étaient partagés puisque l’AWBB nous avait fourni la liste PC53 sur laquelle la joueuse figurait sans la moindre réserve", explique Pierre Dumoulin, le président du club herbager.

Mais début novembre, Belleflamme vivait une situation assez analogue. Le club liégeois ayant aligné avec sa R1 six joueurs de R2 (de moins de 23 ans) alors que le règlement n’en autorise que cinq, se voyait infliger un forfait après une victoire face à Ans. Le hic, c’est que l ‘AWBB avait annoncé que ce genre d’erreur ne pourrait plus se produire au moment d’introduire la feuille électronique. Une sécurité pas encore mise en œuvre par le partenaire informatique. Le conseil d’administration a donc décidé de reconsidérer la sanction et d’annuler la décision du département championnat sur la base de l’absence de contrôle automatique de la feuille de match électronique. Belleflamme se voyait à nouveau crédité des trois points acquis sur le terrain.

Le critère de l’âge devait à lui seul générer une alerte

Herve-Battice pensait bénéficier de cette jurisprudence pour, à son tour, récupérer une victoire acquise sportivement face aux Panthers. D’autant que, début décembre, le CP Liège annonçait annuler – à son niveau de compétition – d’autres forfaits liés à des situations similaires "sur la base de l’absence de contrôle automatique de la feuille de match électronique".

Le président de Herve-Battice, Pierre Dumoulin, a donc fait valoir ces arguments auprès de l’AWBB dès la fin novembre. Mais contre toutes attentes, l’instance dirigeante du basket dans la partie francophone du pays n’a pas donné de suite favorable à cette demande.

"Les membres du conseil d’administration ne peuvent répondre favorablement à la requête, estimant que les circonstances qui ont amené aux décisions de forfait dans les deux cas sont totalement différentes et que la jurisprudence ne peut dès lors être évoquée. Ainsi, le contrôle automatique du statut des élites sportives n’a pas été prévu dans les développements informatiques de la saison 2022-2023 au vu de la multiplicité des situations à envisager", a répondu Bernard Scherpereel, le secrétaire général de l’AWBB.

Un argument derrière lequel se réfugie l’AWBB qui semble néanmoins un peu léger… "Que le contrôle automatique du statut des élites sportives n’ait pas été prévu dans les développements informatiques n’a aucune incidence sur la présente situation", rétorque le club de Herve-Battice. " Si la joueuse était trop jeune pour participer à cette rencontre, elle l’aurait été encore davantage sans le bénéfice de ce statut !"

Effectivement, un simple filtre sur l’âge aurait dû empêcher l’inscription sur la feuille électronique. Un élément de contrôle bien plus basique que celui évoqué dans le cas de Belleflamme ! Un argument qui convainc beaucoup de monde, sauf l’AWBB. Le club herbager pourrait à présent consulter un avocat pour envisager d’autres recours… "Car nous ressentons un fort sentiment d’injustice !", conclut le président de Herve-Battice.