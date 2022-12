Coupe du monde de biathlon: Florent Claude 15e du départ groupé au Grand-Bornand

Dale, 25 ans, a devancé de 3 dixièmes de seconde son compatriote Sturla Holm Laegreid, les deux Norvégiens commettant deux fautes sur le pas de tir (18/20). Johannes Boe, troisième à 10.6 après un 17/20 au tir, a complété l’outrancière domination norvégienne en Haute-Savoie.

Le Français Fabien Claude, frère de Florent Claude qui a été naturalisé, a terminé au pied du podium, précédant de peu les Norvégiens Vetle Christiansen et Tarjei Boe.

Thierry Langer, 37e de la poursuite individuelle, n’était pas au départ de cette mass-start.

Au classement général de la Coupe du monde, Johannes Thingnes Boe est toujours premier avec 599 points après huit épreuves et devance de peu Laegreid (565). Le trou semble déjà creusé avec le Français Émilien Jacquelin, seulement 14e dimanche et 3e du général avec 319 points. Florent Claude a grimpé d’une place et est 19e avec 158 unités. Thierry Langer est 47e avec 24 points.

La prochaine étape est prévue en 2023, du 5 au 8 janvier, à Pokljuka en Slovénie.