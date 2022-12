Exact, j’ai bien confirmé mon départ à Aubel après y avoir joué durant quatre années, certaines tronquées par le Covid.

Quels seront tes moins bons et tes meilleurs souvenirs ?

Je regrette, à l’époque, le départ de François Manset après un mois alors que les retrouvailles étaient croustillantes. Puis, le Covid la première saison qui nous a empêchés de monter suite à trois défaites consécutives juste avant l’arrêt alors qu’on avait démarré par un 10 sur 10.

Les bons souvenirs sont tellement nombreux que je vais résumer en citant notre groupe, des amis qui peuvent jouer ensemble, ça n’a pas de prix. Douze saisons avec Raph Perin, sept avec Adri Gerarts, ça en fait des souvenirs !

Et déjà une prochaine destination en vue ?

Aucune, je reste simplement motivé par le fait qu’à 37 ans, et après quatre belles saisons surtout les deux dernières, je n’ai pas envie de faire la saison de trop à Aubel et être sur le banc à me demander ce que je fais encore là. Il vaut mieux clôturer un cycle et laisser des bons souvenirs. Je me laisse du temps pour le prochain chapitre, d’autant plus qu’on est encore très tôt. Mon choix s’opérera toujours avec la même idée: être dans un projet avec un maximum d’amis.