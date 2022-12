Steve Paquay réagit: « Saint-Vith est important sentimentalement »

Ne voulant pas alimenter la polémique mais souhaitant remettre l’église au milieu du village, Steve Paquay réagit: "Saint-Vith est un club particulier pour moi, surtout sentimentalement. J’y ai passé mes plus belles années en tant que joueurs, 4 saisons durant lesquelles j’ai connu pas mal de succès. Je faisais d’ailleurs partie de l’équipe lors du dernier titre de champion du club. J’ai toujours eu envie de retourner là-bas en tant qu’entraîneur afin de rendre au club tout ce qu’il m’a apporté. C’est pourquoi, je leur transmets mon CV par e-mail, chaque année à la même époque. Il n’était donc pas question de remettre en cause la position de l’entraîneur en place, cette démarche était réalisée en vue de la saison prochaine. Je ne comprends pas bien pourquoi mon nom est jeté en pâture dans la presse, il faudrait alors donner les noms des dix autres entraîneurs qui ont fait la même chose. Je le répète, Saint-Vith est important pour moi et tout entraîneur qui a de l’ambition aurait envie d’y travailler car c’est un club ambitieux avec de magnifiques installations."

Actif du côté de Spa (où il a remplacé Didier Delhez, démissionnaire), Steve Paquay avait rapidement rebondi après son éviction de Butgenbach. L’opération maintien lancée par les Spadois reste bien entendu sa priorité à l’heure actuelle.

"Je suis très concentré sur mon travail à Spa mais je reste ouvert à tout par rapport à la saison prochaine. Nous n’y avons pas encore parlé de l’avenir et il n’est pas impossible que j’y rempile, tout est possible."