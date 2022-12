Remises : Dison jouera le 4 février 2023, la D3B ACFF ainsi que de la P2C, P4G et P1 dames le 8 janvier

La D2 ACFF avait déjà une journée programmée au week-end des 7 et 8 janvier 2023. Pour le Stade Disonais, la reprise aura de fait lieu le dimanche, face à Tubize (14h30). Après une courte trêve hivernale, les hommes de Christophe Kinet reprendront les entraînements dès le lundi 2 janvier. "L’ACFF n’avait pas trop le choix en montant le calendrier: nous devons finir à temps pour le tour final", confiait récemment le coach de Dison. En effet, malgré ce redémarrage précoce du championnat, la phase classique, à cet échelon du football, se clôture… le 14 mai. Pas en avance, donc.

C’est pourquoi la journée postposée le week-end dernier trouvera place les 4 et 5 février prochains, qui avait été laissé vierge. Le déplacement de Dison sur le grand terrain de La Louvière Centre est prévu au samedi (20h).

En D3B ACFF, la donne n’est pas la même. Les 7 et 8 janvier étaient laissés sans championnat dans le calendrier initial: la journée remise sera disputée à ce moment-là. La trêve sera ainsi écourtée pour les Richelle (contre Sprimont), Raeren-Eynatten (face à Mormont) et La Calamine (à Aywaille), qui devaient redémarrer les 14 et 15 janvier. De quoi irriter certains, peut-être, d’autant plus que les 4 et 5 février étaient disponibles (et le sont toujours, par la force des choses) ? "Nous ne pouvons pas courir le risque de reporter aux 4 et 5 février, justifie-t-on du côté de l’ACFF. Que se passera-t-il en effet si on a encore des remises en janvier ? Ce qui est quand même fort probable. D’autant qu’il faut aussi tenir compte du respect des tranches."

Plus haut en Nationale 1, quid de Knokke-Visé, également à reprogrammer ? Rien d’officiel à l’heure d’écrire ces lignes, mais il semblerait qu’on se dirige vers une partie… en semaine, en soirée.

Du foot provincial aussi

Il n’y aura pas que sur les terrains du niveau national que le cuir sera tapoté le 8 janvier.

En P2C, double duel à 14h30: Emmels-Weywertz et Waimes Faymoncille-Recht.

Du côté de la P4G, sur le coup de 14h30, Heusy B se déplacera à Waimes Faymonville B, Jalhay B à Bullange tandis que Spa accueillera Chevron.

Et en P1, pour Ster-Francorchamps – Melen ? "On ne sait pas encore", nous glisse Vincent Heins, le coach. Pourquoi pas le 8/1 ? À voir…

Enfin, en P1 liégeoise dames, la joute Bellevaux-La Calamine, qui n’a pas eu lieu ce 18 décembre, sera au menu.