À 35 ans, celui qui est né à Kemerovo (Russie), dit avoir bien réfléchi. "Ma décision est ferme: je quitte le monde du football professionnel. Pas avec de la déception, mais plutôt avec un sourire dans le regard, parce que je peux garder le souvenir de moments incroyablement intenses et émotionnels" écrit le défenseur. "Tous ces moments et ces expériences inoubliables (qu’il s’agisse de victoire ou de défaite, de titre ou de relégation, de joie ou de tristesse) ont été le résultat d’un voyage extraordinaire. J’en suis tout simplement très reconnaissant."

Et le droitier d’ajouter, non sans émotion: "Mon rêve, c’était aussi l’envie constante de progresser afin de pouvoir donner encore plus à l’équipe. Dans ce rêve, il n’y a jamais eu de grand plan de carrière ni de destination finale. La plus grande récompense dans ce chapitre de ma vie, ça aura été le voyage en lui-même."

Celui qui a passé trois ans à Eupen (2019-2022) s’est par ailleurs installé dans la région, du côté de Raeren. Depuis la fin de son périple eupenois, il n’a pas déniché de nouveau défi qui lui correspondait. "La suite ? Laissez-vous surprendre… Tout ce que je peux dire, c’est que là où une aventure se termine, une autre commence ailleurs…" dixit l’ex-latéral de la Mannschaft, avant de remercier tous ceux qui l’ont soutenu pendant ces belles années.

Andreas Beck aura porté les couleurs de l’équipe nationale allemande (9 capes), et aura transité par Stuttgart (2005-2008), Hoffenheim (2008-2015), Besiktas (2015-2017), Stuttgart (2017-2019) et Eupen (2019-2022). durant son parcours professionnel.