Liège termine parfaitement l’année: « Nous avons eu le contrôle du match »

Le souhait de l’entraîneur a été entendu, et même dès le coup d’envoi. Liège n’a jamais laissé le moindre espoir à La Louvière. Jérémy Perbert reprenait un centre de Lucas Prudhhomme au deuxième poteau et Jesse Mputu profitait d’un marquage trop large pour dévier victorieusement un corner de Jonathan D’Ostilio et tuer tout suspense. "Cette première période s’est déroulée comme nous l’espérions. Nous avons bien profité des quelques espaces que notre adversaire a laissés et défensivement, il n’y a pas eu beaucoup de danger devant notre gardien."

On notera quand même une tentative de Samuel Gueulette que Benjamin Van Den Ackerveken déviait sur la ligne (22e). Pour le reste les Louviérois, dont le groupe a été touché par la grippe tout au long du week-end, n’ont rien montré, tout simplement parce qu’ils étaient incapables de contourner le bloc liégeois. "Nous avons bien travaillé car même lorsque l’adversaire a essayé de revenir, nous n’avons rien concédé. Nous avions le contrôle, tant défensivement qu’offensivement, même si nous aurions pu mieux gérer certaines reconversions offensives."

Il est vrai que les Liégeois n’ont pas amené de danger en seconde période, ce qui ne les empêche pas de terminer l’année en beauté. Ils comptent désormais sept points d’avance sur l’Olympic, quatrième mais avec un match joué en moins. Surtout, les Sang et Marine restent au contact du Patro Eisden et peuvent toujours rêver du titre qui leur avait échappé de justesse en mai dernier. Tout cela, il sera encore temps d’y penser le 30 décembre, date de la reprise des entraînements.