La Team GSI Verviers perdant à la "même" loterie que la France

"C’était un match très très fermé" insiste Anthony Rox, coach des pensionnaires du hall de Henri-Chapelle. "On est tombé sur une équipe très bien en place et très rigoureuse."

Un duel pauvre en occasions, mais GSI a toutefois pris les devants en signant le 1-0 en deuxième période, à la 42e. "On pensait avoir fait le plus dur avec ce but de Tom Cornet, mais notre adversaire a su recoller au score en toute fin de partie, à la 47e, via un ballon qui heurte le poteau avant de rentrer."

Après ce 1-1, comme lors de nombreux matches de ces derniers jours en Coupe du monde, il a fallu passer par l’indécise séance des tirs au but pour désigner un vainqueur. "Sur cette loterie, on n’a malheureusement pas eu la réussite suffisante pour passer. C’est dommage…" conclut Anthony Rox, dont l’équipe sera au repos en cette fin d’année.

THL Dison – Cosmos Stavelot ce vendredi 23 décembre

Situation inverse pour nos clubs de D3 nationale, qui ne jouaient pas vendredi dernier mais qui ont rendez-vous avec les salles ce 23 décembre. Ottoman Verviers (2e) devra éviter le piège du BV Mont (avant-dernier). TH Logistic Dison (3e) croisera le fer avec les Stavelotains du Cosmos (7e), pour une affiche régionale qui sera aussi la seule rencontre de D3C disputée dans notre arrondissement. Pour rappel, SJS Aubel (11e) est bye vendredi.