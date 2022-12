Les Herviens, qui visaient plutôt les résultats que la manière en raison de nombreuses absences ces dernières semaines, ont joliment relevé la tête après leur défaite 1-0 à Essalem. HDKP (4e) a pris le meilleur sur le MF Slins (6e) avec un succès 5-2 (triplé de Demarteau, buts de Niro et Smets).

"On a sorti une grosse prestation. C’est un de nos matches référence en temre de mentalité, de manière et de concrétisation" se réjouit le capitaine Anthony Niro. "On a su jouer en bloc et ça nous permet de finir l’année dans le top 4. Tout est positif en cette première partie de saison. Les 2 semaines de repos avant la Coupe le 6 janvier feront du bien."

Juste derrière, à la 5e place, Essalem Verviers reste sur 4 victoires de rang (et 6 rencontres sans défaite) après le 5-7 en déplacement au Schreder Ans (11e). "On termine l’année en beauté !" sourit Zafer Bahadir, le coach de l’équipe verviétoise. "Le groupe est à présent solide et, surtout, au complet" ajoute-t-il après ce nouveau succès cette fois dessiné via les buts de Rayane Chauveheid (4), Josué Bunga (2) et Yassin Bahadir (1).