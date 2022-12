1. Dernière chance Adrien Gerarts et Alex Bousmanne ne seront donc plus au RBC Aubel (R2) la saison prochaine. Pas sûr non plus que des Sacha Gorlé ou Martin Lambot poursuivront alors que Raph Perin a dit réserver sa réponse pour fin janvier. Une page se tournera clairement en fin de saison. "C’était la substance de mon dernier débriefing de l’année après le match de ce dimanche", explique Claude Ernotte, le coach aubelois déjà reconduit pour la saison prochaine. "Après avoir remercié les gars pour ce premier tour, je les ai motivés pour le second en leur disant que c’était la dernière chance de faire un truc sympa tous ensemble."Actuellement troisième avec deux victoires d’avance sur les poursuivants, Aubel n’est plus qu’à un succès du second, Mons. Une participation aux play-off semble donc se dessiner, et là tout sera possible !

2. À la hausse La dynamique s’est clairement inversée au BC Verviers (R1) depuis l’arrivée de Bruno Dagnely. L’équipe aligne un second succès consécutif pour porter son compteur à quatre. Des joueurs comme Gilles Wilkin, Fred Roosen ou encore Rahmani Akinbodu ont retrouvé leur vrai niveau et les jeunes sont complètement impliqués dans les rotations. Il y a une autre énergie en défense, de la discipline en attaque et un patron (et non plus ami) sur le bord du terrain. Mais tout reste à faire au second tour car Andenne et Vieux Campinaire ont aussi gagné. Quatre équipes – dont le BC Verviers – partagent actuellement l’avant-dernière place du général.

3. À la baisse On peut nourrir de grosses inquiétudes quant à l’avenir de Welkenraedt en P1. Un forfait, un coach qui jette l’éponge, une équipe une fois encore réduite à cinq pour disputer son dernier match de l’année et condamnée à s’autogérer… Le ciel s’assombrit un peu plus pour les Noirs qui ne comptent que deux succès.