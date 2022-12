Évolution du score: 10e: 26-25, 20e : 52-32 (26-7), 30e : 74-47 (22-15), 40e : 101-50 (27-3).

RBC WELKENRAEDT: Mond 11, Leemans 10, Fyon 7, Hensen 3, Tourette 19.

Van Wissen, Delrez et Delhez absents, c’est à cinq que les Welkenraedtois ont dû effectuer ce déplacement périlleux avec, en plus, un Fabrice Leemans qui devait endosser le rôle de coach après le départ jeudi dernier de Gino Fortuna.

"Début de match parfait jusqu’au quart d’heure, le marquoir affichait alors 31-30", relate celui qui a accepté de gérer le groupe. "Par la suite, la fin de mi-temps est compliquée sans aucune rotation possible pour nous face à un press tout terrain de Waremme."

Les Noirs concédaient ainsi vingt unités à leurs hôtes au repos avant de récupérer quelque peu durant la pause. Mais nouveau coup dur dans le dernier acte, Welkenraedt se retrouvait à quatre puis à trois suite aux exclusions de Fyon (deux antisportives) et de Leemans (deux techniques). "Les arbitres étaient contre toutes discussions, impossible de communiquer avec eux", regrette le coach ad intérim. "Ils n’ont vraiment pas fait preuve de psychologie sur ce coup-là."

Esneux St-Louis UTD C 84 - Henri-Chapelle 68

Évolution du score: 10e: 19-20, 20e : 43-43 (24-23), 30e : 64-52 (21-9), 40e : 84-68 (20-16).

HENRI-CHAPELLE: Vronen 8, Perin 9, Viellevoye 5, Thélen 7, Delhaes R. 6, Lahaye 12, Tandler 5, Lekeu 4, Delhaes A. 1, Remacle 11.

"Nous avons tenu deux quart-temps avant de craquer", résume le coach capellois, Fred Ledain, qui relevait un score de parité (43-43) à la pause. "Réussite insolente de Francoeur aux Q1 et Q2 puis il a été relayé par d’autres Liégeois. Nous n’avons pas lâché mais nos adversaires étaient supérieurs."

La seconde mi-temps se soldait par un 41-25 nettement en faveur de Saint-Louis C. Pas de revanche donc pour Henri-Chapelle après une élimination en Coupe face à ce même adversaire. "Au niveau de l’ambiance, c’était tendu au début puis beaucoup plus calme pendant et après la rencontre", conclut Fred Ledain dont les couleurs finiront l’année avec un bilan de 5 victoires pour 6 défaites.