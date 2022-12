RBC Pepinster 92 - United B Woluwe 67

Évolution du score: 10e: 22-18, 20e: 51-37 (29-19), 30e: 69-52 (18-15), 40e: 92-67 (23-15).

RBC PEPINSTER: Halkin 2, Sanzone 0, Maucourant 10, Francœur 18, Deblond 6, Nyssen 17, Wintgens 19, Hanus 1, Maréchal 19.

La bonne surprise pour Pepinster qui s’attendait à souffrir… "A sept seulement, les gars étaient sans doute libérés", analyse Pascal Horrion, le coach pepin. "Plutôt inhabituel, on a dominé surtout dans le jeu dos à l’anneau avec des grosses prestations de Wintgens et Maréchal."

À l’aise au niveau du score (51-37) au repos, le coach pepin avait néanmoins certaines inquiétudes. "Halkin venait de s’occasionner une entorse, je ne pouvais plus l’utiliser en seconde mi-temps. Et les jeunes partis avec Ensival n’arrivaient pas… leur match R2 avait démarré avec 35 minutes de retard."

Heureusement, les rescapés Pepins ont tenu le temps qu’il fallait avant de pouvoir compter sur quelques rotations en fin de partie.

Régionale 2

RSW Liège Basket B 78 - RABC Ensival 71

Évolution du score: 10e: 19-19, 20e: 36-40 (17-21), 30e: 50-58 (14-18), 40e: 78-71 (28-13).

RABC ENSIVAL: Walraff 17, Genet 25, Erkenne 8, Schoonbroodt 2, Horris M. 0, Horris V. 4, Sanzone 2, Hanus 13.

Privé de Beaujean blessé et de Pitz malade, Ensival manque une belle occasion de se rassurer dans le bas de tableau. Face à ce concurrent direct, les visiteurs avaient pourtant le match en main à la pause (36-40) comme à la demi-heure (50-58) avant de craquer complètement dans le dernier acte (28-13). Les Liégeois égalisent ainsi à trois victoires avec leurs hôtes du jour.

"On a arrêté de jouer dans le dernier quart-temps", s’étonne encore Antoine Massart, le coach ensivalois. "Notamment sur le plan défensif puisqu’on a regardé shooter le principal pointeur adverse. Liège B est revenu dans le coup pour même égaliser et profiter d’un état d’euphorie pour remporter l’enjeu. Dommage car il y avait la place pour passer. On a laissé trop de secondes chances à nos hôtes tant on s’est fait marcher dessus au rebond et manqué trop de lancers francs."

Ensival devra encore bosser à son maintien dès la reprise de janvier. Avec un premier match déjà très important à l’Union Liège, dernier du général.

RBC Aubel 83 – BB Gembloux 56

"Prestation solide et victoire nette dans les chiffres", apprécie Claude Ernotte, le coach d’Aubel qui accroche un dixième succès avant la trêve. "Les gars étaient remontés à bloc et se sont montrés très collectifs."

Le patron des Aubelois avait une nouvelle fois sensibilisé ses troupes à l’importance de la défense. "Solide derrière en n’encaissant que 22 points lors de la première mi-temps, on a pu développer le jeu rapide que l’on affectionne. Et comme demandé, on a tué le match à la reprise en comptant jusqu’à 35 points d’avance."