Évolution du score: 10e :25-13, 20e : 42-25 (17-12), 30e : 65-42 (23-17), 40e : 83-60 (18-18).

BC VERVIERS: Lodomez 8, Akinbodu 15, Pirard 1, Roosen 18, Léonard 7, Wilkin G. 19, Pitz 10, Mahiat 0, Lerho 1, Buscicchio 4.

"Une victoire qui fait du bien d’autant qu’on y a mis la manière", apprécie le coach Bruno Dagnely qui enchaîne ainsi un second succès. "J’ai retrouvé sur le terrain des choses que nous avions mises en place durant la semaine, c’est gai !"

Mayron Wilkin apprenait dans l’après-midi que ses douleurs à la main résultaient d’une fracture du 4e métacarpe mais il tenait néanmoins à se mettre au service de l’équipe - déjà privée de Delsemme (entorse) - pour ce dernier match avant la trêve. En équipement sur le banc, il a pu se contenter d’encourager ses coéquipiers qui ont très vite pris le meilleur sur Neufchâteau. Les Verviétois ont en effet démarré pied au plancher alors que les Luxembourgeois mettaient près de cinq minutes à inscrire leur premier panier de plein jeu (11-1). Les rotations se multipliaient au BC Verviers et, très vite, les jeunes étaient appelés à participer sans que le niveau ne s’en ressente (7e: 18-7). Au quart d’heure (32-16), toutes les rotations avaient été effectuées et, malgré du déchet sous l’anneau et aux lancers francs (16/31 sur l’ensemble du match !), les Verviétois avaient fait le job au repos (42-25).

Neufchâteau redémarrait avec plus d’énergie en défense et deux trois points convertis pour se rapprocher à 44-31. Les Verviétois reprenaient pourtant vite leurs distances (26e: 55-35) alors que les visiteurs se focalisaient sur l’arbitrage - le coach sera exclu pour deux techniques - sans jamais pouvoir revenir dans le coup. "Il faudra encore d’autres succès dans le cadre de notre mission sauvetage", conclut Bruno Dagnely. "La trêve arrive un peu tôt car nous sommes sur une bonne lancée. D’un autre côté, elle permettra de travailler plus en profondeur avant de démarrer le second tour."