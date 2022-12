Évolution du score: 10e: 24-23, 20e: 52-41 (28-18), 30e : 63-53 (11-12), 40e : 80-79 (17-26).

BC VERVIERS B: Reynders 6, Lierneux 0, Fassotte 13, Pirard 18, Pitz 2, Domken 13, Mahiat 0, Calbert 0, Lerho 6, Demez 12, Buscicchio 5, Steeman 5.

HERVE-BATTICE: Solot 24, Loupart 3, Grifnée 8, Deltour 6, Mottard 9, Bonni 10, David 13, Linotte 0, Vanasch 6.

C’est Fassotte, d’un tir à trois points à quatre secondes du terme, qui a délivré les Verviétois pourtant longtemps malmenés dans la seconde partie de ce derby.

"On a manqué d’intensité et de vitesse face à un adversaire qu’on aurait dû tuer physiquement", reconnaît Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers B. "Et comme on n’a jamais su accélérer dans cette partie, on réalisait des choses compliquées en attaque. Souvent même hors de nos systèmes avec des options prises en première intention…"

Malgré plusieurs tentatives infructueuses, Herve-Battice était le premier à ouvrir la marque sur un trois points de Loupart. Un peu lents à trouver le chemin des filets (0-5), les Verviétois mettaient cinq minutes pour égaliser (13-13) sur un trois points de Domken.

Le chassé-croisé était lancé dans ce derby qui devait aussi décider de la hiérarchie en haut de tableau puisque ces deux équipes affichaient le même bilan (9 victoires pour 2 défaites) avant cette ultime journée de 2022.

C’est sur une bombe de Demez que les locaux passaient pour la première fois devant juste avant la fin du premier quart-temps (24-23). Le BC Verviers utilisait toute son expérience et son adresse derrière la ligne des 6m75 pour conserver les commandes (13e: 32-27) mais les Herbagers s’accrochaient avec beaucoup d’envie et un gros collectif. Les Verviétois finissaient pourtant par se ménager un avantage intéressant au quart d’heure (39-29). Les Herbagers ne trouvaient pas les solutions derrière pour empêcher leurs hôtes de passer la barre des cinquante unités au repos (52-41).

Herve-Battice plus efficace en individuelle

"Notre zone a été mise en difficulté par cette équipe très mobile", explique Michel Derouaux, le coach de Herve-Battice. "Puis, étonnamment, c’est une défense individuelle qui nous a permis d’encaisser beaucoup moins en seconde mi-temps."

Les Verviétois avaient du mal à s’y remettre (25e: 56-49), notamment par manque de discipline offensive. Résultat, un quart-temps à 11 points marqués et un match qui gardait tout son intérêt à la demi-heure (63-57). D’autant que Solot - cinq points consécutifs - faisait mieux encore (63-62) au début du dernier acte et ses couleurs repassaient devant dans la foulée (32e: 63-66). Le marquoir passait même par 65-73 (36e) grâce au culot du jeune Grifnée à trois points. Fassotte et Domken réduisaient le retard (77-79) des Verviétois à l’entrée de la dernière minute. Pour un final épique et une pièce qui tombait en faveur du BC Verviers.

"On manque d’intelligence en fin de match", regrette Michel Derouaux qui était privé de Palm, Mercenier et Kariger blessés. "Car on avait les cartes en main avant de mauvais choix et deux lancers francs loupés au plus mauvais moment."