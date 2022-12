Remercié par la SRU Verviers, Cédric Flon réagit: "Je ne comprends pas..."

De son côté, le désormais ex-entraîneur de la SRU Verviers ne cache pas son incompréhension. "Pour être franc, je ne comprends pas du tout, ni le timing", commente-t-il, lui qui a appris la nouvelle au terme du match… arrêté de Coupe de province contre Sart B ce dimanche. Les Verviétois étaient menés 1-0 quand l’arbitre a décidé de stopper la rencontre après 35 minutes suite aux conditions climatiques (terrain gelé). "On reproche un manque d’envie dans le groupe, de présence aux entraînements, des retards, etc. L’année passée, en P4, on gagnait tout le temps et la ligne de conduite était claire. Cette année, c’est différent. Le noyau est très petit. On n’a pas fait les transferts souhaités car la politique du club est de ne pas débourser. Du coup, le club a opté pour des paris sur des joueurs qui ne jouaient plus ", explique Cédric Flon, qui vivait sa troisième saison à la tête de l’équipe.

« Le maintien est toujours possible »

Actuellement à l’avant-dernière place en P3D (avec 13 points), la SRU vit une fin d’année compliquée après sa montée de P4. "On savait que la série était très forte et que ce serait compliqué. Mais il n’y a rien de mal fait et le maintien est toujours possible", se défend l’entraîneur, qui ne se sentait pas menacé. "Le comité n’a rien laissé paraître mais c’est ainsi", regrette Cédric Flon. Ce dernier se dit prêt pour un nouveau défi et est joignable au 0474/171742.

Le club se dit lui aussi ouvert à toute proposition pour "rebooster" le club verviétois. les candidatures sont à adresser par téléphone à Nicolas Heinen (0496/697901) ou à Jean-Pierre Heinen (0493/913251).