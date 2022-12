Évolution du score: 10e: 22-28, 20e : 45-47 (23-19), 30e : 62-66 (17-19), 40e : 78-92 (16-26).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 2, Lecomte 0, Goemans 2, Lejeune 13, Wergifosse 2, Goffart 21, Francot 12, Dawant 2, Jennès 17, Hardy 7.

"Je suis super-content de mes gars, on a fait un match plein !", apprécie Christophe Francot malgré la défaite concédée chez un des ténors de la série. "Nous connaissons toujours des problèmes défensivement mais nous avons mis beaucoup d’intensité dans la rencontre et c’était la consigne principale. La réussite qui nous faisait défaut depuis quelques semaines a repointé le bout de son nez et c’est encourageant pour le deuxième tour. Une seule ombre au tableau, l’arbitrage. D’un très faible niveau et d’une arrogance à toute épreuve. En trois ou quatre minutes, les hommes en gris ont décidé de l’issue du match en oubliant plusieurs fautes énormes quand nous étions à +5. Au final, 25 fautes sifflées contre nous pour 14 seulement à Comblain. Sans rien enlever à la victoire de notre adversaire..."

Theux 86 - Belleflamme C 50

Évolution du score: 10e: 20-13, 20e : 39-22 (19-9), 30e : 66-36 (27-14), 40e : 86-50 (20-14).

THEUX BC: Lentz 14, Toussaint 0, Liégeois 26, Caro 9, Cawez 8, Klassen 2, Barbay 10, Caubergh 5, Bousmanne 8, Pieffer 4.

"Match sérieux contre un adversaire très faible", pointe Sébastien Hella qui était privé de Massin et Rondoz blessés. "Jeu collectif, esprit d’équipe, tout était là pour bien finir ce premier tour. Liégeois et Lentz étaient en verve niveau offensif !"