Notre confrère Julien Denoël a décidé de raconter leurs histoires à travers douze témoignages compilés dans son premier livre: Expat Football Club.

"Je me suis toujours intéressé aux Belges qui évoluaient dans les divisions inférieures à l’étranger, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs. Mais en ciblant les compétitions plus exotiques, je me suis rendu compte qu’il y avait, là aussi, de nombreux Belges" relate ce journaliste indépendant originaire de Visé, mais qui a un temps posé ses valises à Spa, Liège et, aujourd’hui, à Bruxelles.

"J’ai réalisé quelques interviews de ces expatriés et j’ai trouvé ça intéressant." D’où l’idée d’approfondir le sujet et de composer une équipe fictive pour un premier ouvrage. "J’ai toujours eu envie d’écrire un roman. Et je n’abandonne pas l’idée. Mais ici, c’est une compilation de portraits et d’histoires." Des récits souvent rocambolesques, entre mauvais choix, agents peu scrupuleux, dirigeants mythomanes et hasards de la vie, aussi. Autant d’histoires avec le football en toile de fond, mais qui sont d’abord de fortes aventures humaines. De quoi intéresser les amateurs de sport, mais pas seulement. "Les différents interlocuteurs parlent de leur vie, de leurs réalités, de ce qu’ils ont découvert en arrivant dans tel ou tel pays…"

S’il met en lumière un football qui reste le plus souvent éloigné de nos projecteurs, le livre Expat Football Club évoque, entre les lignes, cette passion qui anime de nombreux joueurs: l’envie de devenir ou de rester pro dans un univers qui n’a pourtant pas grand-chose de glamour.

« Pour rester pro »

"On sent bien que certains sont un peu méfiants puis se disent “Tant pis, je me lance”. Il y a cette envie de perdurer dans le milieu pro, même dans une compétition de seconde zone, à partir du moment où ils sont nombreux à avoir tout donné pour y parvenir. Dans les faits, on s’aperçoit qu’il est difficile de réellement rebondir dans ces compétitions, sauf peut-être pour ceux qui ont un vécu dans l’un ou l’autre championnat européen plus relevé."

Vous l’aurez compris: de Loris Brogno (Azerbaïdjan) à l’entraîneur Patrick Aussems (Kenya) en passant par le Hervien Martin Remacle (Roumanie), le médian Dylan De Bruycker (Thaïlande) et bien d’autres, Expat Football Club vous propose un voyage aussi inédit que passionnant. Une chouette idée de cadeau à glisser sous le sapin.

Julien Denoël, journaliste, s’est plongé dans l’autre football pro. ©-Eda D.LIZ

Expat Football Club (Julien Denoël – 25 €) est disponible chez Club, à la Fnac, et via editionsmemory.be