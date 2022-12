Triptyque Ardennais 2023 : voici les gros changements du parcours

Le premier jour, c’est-à-dire le vendredi, c’est du côté de Malmedy que sera donné le grand départ. "Nous commencerons sans doute en montant les Trôs Marets (NDLR: soit un peu moins de 5 km à 4% de moyenne) , avant d’aller vers Robertville", annonce notre interlocuteur. La course passera plus tard par Bullange puis arrivera à Hellenthal, en Allemagne.

Comme en 2022, La Calamine figure au menu des coureurs pour cette 55e édition. Cette fois non pas pour une arrivée, mais bien de manière à entamer la seconde journée de course. Celle-ci passera par Montjoie (encore en Allemagne) avant de désigner son heureux lauréat à Butgenbach.

C’est le dimanche, troisième et ultime joute, que les modifications seront les plus importantes. Exit Bullange et son circuit local jugé " trop aisé ", en 2022, par mal d’observateurs croisés sur place. Si le " top " se verra encore donné à la frontière luxembourgeoise, " nous en reviendrons le plus rapidement possible ", prévient Christian Lebeau – comprendre de façon très directe. " Nous passerons par Neuville, là où Julian Alaphilippe avait chuté sur Liège-Bastogne-Liège. Ensuite, direction Polleur pour le premier passage sur la ligne d’arrivée. " Terre de cyclisme, le village situé sur la commune de Theux a en effet été désigné site de clôture de ce prochain Triptyque Ardennais. Dans le circuit final, les routes escarpées de Tiège, Surister, Hockai, Xhoffraix, Bellecroix et Solwaster seront empruntées par le peloton. De quoi proposer pas mal de dénivelé. " Cela n’arrivera pas au sprint comme à Bullange, car ce sera vraiment dur ", promet enfin Lebeau.

Les équipes peuvent actuellement s’inscrire sur le site https ://triptyqueardennais.be.

Le Triptyque Ardennais compte à son palmarès les noms de Jean-Pierre Henrard (1977), Ivan Basso (1998), Philippe Gilbert (2002), Loïc Vliegen (2014) ou encore Sylvain Moniquet (2019), entre autres.

Aussi du neuf pour les cadets et juniors

Du 24 au 27 août 2023, place aux Triptiques pour les cadets et les juniors. Sur quatre jours, dès lors. Et autant d’étapes, même si l’idée de deux "mini-courses" en un jour, pour les juniors (le samedi), est sur la table.

Dans l’ordre, les jeunes rouleront à Lierneux, Bellevaux (Malmedy) – c’est une nouveauté –, Vielsalm (pour un contre-la-montre) puis Gouvy. Ici aussi, les inscriptions sont ouvertes.