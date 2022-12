On espère avoir démarré une nouvelle page au BC Verviers après une première victoire décrochée le week-end dernier sous l’ère Dagnely.

"J’étais agréablement surpris d’avoir du temps de jeu à Ans et de pouvoir montrer quelque chose, cela fait du bien de pouvoir monter sur le terrain en R1", explique le jeune Romain Lerho qui n’avait guère été sollicité jusqu’ici par le coach précédent. "Avec Bruno Dagnely (N.D.L.R.: qui le voit travailler depuis le début de saison avec la P2 dont il est aussi l’entraîneur) , j’ai une belle relation de joueur à coach. Il donne sa confiance à tous les joueurs, il faut juste lui montrer qu’on en est digne."

L’ailier verviétois nourrit d’ailleurs un double objectif cette saison.

"En P2, le challenge est d’être champion pour monter en P1. Mon objectif personnel est de monter à chaque match sur le terrain, de donner le maximum pour aider l’équipe à gagner. Avec la R1, le but que je me suis fixé est davantage de prendre de la bouteille et d’apprendre des joueurs plus expérimentés pour peut-être, au fil du temps, avoir ma place à ce niveau de compétition."

Un niveau pour lequel les Verviétois doivent se battre actuellement pour y reconduire leur bail la saison prochaine.

Delsemme out, Wilkin et Mahiat incertains

La troisième victoire décrochée à Ans (sans guère d’opposition) va dans ce sens mais demande confirmation ce soir à domicile face à Neufchâteau, un adversaire en ligne de mire au général. Malheureusement, le BC Verviers sera à coup sûr privé de Jérémy Delsemme qui accumule les tuiles puisqu’après une élongation, c’est une entorse qui le privera de cette dernière sortie de l’année.

"Benjamin Mahiat ressent des douleurs au genou et Mayron Wilkin a peut-être une fracture à la main", détaille le coach Bruno Dagnely. "On en saura plus en début de week-end, leur participation est incertaine."