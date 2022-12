Richelle leader à Noël ? « On ne s’y attendait pas du tout »

Si la partie a lieu, elle revêtira en tout cas pour les Bassi-Mosans un caractère symbolique fort puisqu’un succès leur permettrait de passer Noël leaders de la série (seuls ou ex aequo avec Rochefort en fonction du résultat de ce dernier). "C’est vrai que c’est plutôt la fête à ce niveau-là. D’autant plus qu’on ne s’y attendait pas du tout en débutant cette saison", sourit Waucomont. Pour cela, il faudra toutefois passer sur le corps de Sprimont, une équipe très en forme. "Ils sont sur une série d’excellents résultats et il faudra aborder ce match avec beaucoup de sérieux", commente le technicien. Avec un objectif historique à la clé, nul doute que ses joueurs seront sur la même longueur d’onde.

Richelle – Sprimont (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Jamar

RICHELLE: Rausin, Simon, Leroy, Vélégan, Meys, Custinne, Boulton, Lanckohr, Munstermann, Thys, Pezzin, Weber, Servais, Thomas, Schenk

Absents: Zougar, Diallo, Chaillou, Solheid (blessés), B. Halleux (suspendu), T. Halleux, Lang, Romero, Schyns (en P3), Spano (travail)