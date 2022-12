René Ernst restera T2 à Aywaille… avec quel T1?

Dimanche dernier, Jean-Michel Ummels démissionnait de son poste d’entraîneur d’Aywaille après la défaite à Sprimont. T1 pendant plus de 20 ans et directeur technique des Aqualiens, c’est Patrick Fabbri qui reprend provisoirement le flambeau. "Nous allons discuter avec le comité et le président durant la trêve. Je prendrai ma décision finale la semaine prochaine, mais je pense que je vais garder les rênes de l’équipe jusqu’à la fin de la saison. C’est mon envie, et je pense que c’est également celle du président. René Ernst a confirmé qu’il resterait comme T2, ce qui était important pour moi" commente Patrick Fabbri.