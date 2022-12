Après une édition quelque peu remaniée, l’organisateur de l’épreuve pour élites et espoirs a décidé de miser sur une certaine stabilité pour le parcours de la course prévue les 13, 14, 15 et 16 juillet.

Ainsi, Blegny accueillera encore l’étape inaugurale. La grande nouveauté concerne le deuxième jour, puisque Plombières remplace Malmedy à cause de la proximité du GP de Formule 1, déplacé fin juillet. Ensuite, direction Gouvy (ce sera Lierneux en 2024) pour terminer, le dimanche, de nouveau à Pepinster. Où le circuit local est annoncé plus pentu qu’en 2022.