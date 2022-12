« Les organismes ont besoin de repos »

Un dernier effort avant la dinde. Samedi (20h), le Stade Disonais (3e ex aequo) se rend sur le terrain de La Louvière (6e) après s’être entraîné en salle (mardi) puis en conditions classiques (jeudi) pendant la semaine. Un adversaire qui a récemment pris 3 unités sur tapis vert après le match remis à Waremme. "Ce sont des points qui font du bien à une équipe, à ce moment-ci de la saison. Elle revient bien dans le coup et aura à cœur de finir en beauté à domicile. La Louvière a un gros potentiel offensif et va très vite devant. Vu la taille de son terrain, je comprends les choix de joueurs, faits pour partir dans la profondeur", constate Christophe Kinet, l’entraîneur des Stadistes. Qui devra en plus composer avec pas mal d’absences… mais ne s’inquiète pas plus que ça pour la cause. "Cela fait plusieurs semaines que nous affrontons des formations bien en jambes."