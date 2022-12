José Riga, qui ne sera pas du voyage pour des raisons privées, l’a martelé en conférence de presse d’après défaite contre Tirlemont, le week-end dernier: la solution aux problèmes se trouve dans le vestiaire visétois. Une façon aussi de renvoyer la balle à ses joueurs. Le staff cherche des solutions, elles doivent trouver un écho sur le terrain. "Le travail effectué n’est visible qu’à travers les points et les chiffres", dit encore le coach visétois.

Knokke-Visé (Dim. 15h)

Arbitre: M. Bossuyt VISÉ: Mignon, Thomé, Rherras, Bonemme, Déquaire, Englebert, R. Wilmots, Essikal, Alalabang, Turco, Gerits, El Harrak, Cavagnera, M. Wilmots, Musset Quintais, Cascio, Perseo, Legear, Mboyo, Bangoura.

À noter: Hendrickx et Gilon sont suspendus, Cascio et R. Wilmots empruntent le chemin inverse. Omolo et N’Guessan (pubalgie), Eninful (cheville) sont blessés.