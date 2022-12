La Calamine face à ses démons à Aywaille, où René Ernst restera T2 la saison prochaine

"Ce sera un véritable test. Aywaille est une excellente équipe qui se veut très ambitieuse. Le top 5 est leur objectif. Ils n’en sont pas loin, et malgré cela quelques tensions ont éclaté au sein du groupe. Sur une pelouse qui risque d’être difficile à cause de la météo, et ce malgré la bonne qualité de leur terrain, il faudra se montrer plus pragmatiques et convertir nos occasions. C’est ce qui nous a beaucoup manqué, cette saison", analyse Alexandre Digregorio, l’entraîneur de La Calamine. "Tout le monde doit trouver le bon équilibre entre remise en question et confiance en soi. C’est le travail de chacun et du staff", conclut le T1 de Kelmis.

Patrick Fabbri sur le banc jusque fin de saison ?

Dimanche dernier, Jean-Michel Ummels démissionnait de son poste d’entraîneur d’Aywaille après la défaite à Sprimont. T1 pendant plus de 20 ans et directeur technique des Aqualiens, c’est Patrick Fabbri qui reprend provisoirement le flambeau. "Nous allons discuter avec le comité et le président durant la trêve. Je prendrai ma décision finale la semaine prochaine, mais je pense que je vais garder les rênes de l’équipe jusqu’à la fin de la saison. C’est mon envie, et je pense que c’est également celle du président. René Ernst a confirmé qu’il resterait comme T2, ce qui était important pour moi" commente Patrick Fabbri.

Quid du futur ? "Ensuite, je reprendrai sûrement mon rôle de directeur technique. Je ne vais pas pouvoir accumuler les deux postes bien longtemps. Sinon, je vais finir par acheter un camping-car et le mettre au bord du terrain", ironise l’Aqualien. "Cependant, si nous parvenons à arracher une montée, je n’exclus pas de faire une année supplémentaire pour aider l’équipe à se stabiliser", conclut le T1 d’Aywaille.

Aywaille – La Calamine (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Vahé

LA CALAMINE: Rombach, Joiris, Aritz, Benanne, Bultot, Gerrekens, Hubert, Islamovic, Krhlanko, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Volont, Van Melsen.

Absents à La Calamine: Hamoir, Roex, Seewald (Erasmus), Cornet (suspendu), Cviko (malade), Hungs, Lazzari (entorses), Belle, Kamalandua, Meessen (non-repris).