Gino Fortuna a un peu surpris tout le monde en annonçant jeudi soir qu’il quittait sa place de coach.

"J’ai appris que certains joueurs pensent qu’un changement de coach pourrait amener une nouvelle dynamique", expliquait le désormais ex-coach de Welkenraedt qui ne se sentait plus soutenu à 100%. Après le forfait concédé le week-end dernier par manque de joueurs face à un concurrent direct, voilà un second coup dur pour le matricule 565. La solution dans l’urgence, ce sera sans doute de laisser les commandes de l’équipe à Fabrice Leemans qui endossera le rôle de coach/joueur à Waremme ce samedi après-midi. Un déplacement sans doute compliqué puisque ce sera à coup sûr sans Van Wissen (retenu par le coaching de son équipe U16) et peut-être sans Delhez qui ne s’est plus manifesté depuis le match à St-Louis.