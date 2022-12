"Je n’étais pas spécialement focalisé sur ce match mais l’envie était omniprésente de revenir chez eux dans la peau d’un titulaire", affirme-t-il. "Ce sera de belles retrouvailles avec certains dont l’entraîneur des gardiens et puis aussi un petit sentiment de revanche d’un autre côté. Au moment de mon départ, des choses ont eu lieu, des propos ont été tenus qui me restent au travers de la gorge. Certaines paroles n’étaient pas très sympas et dimanche, je compte bien montrer qu’elles n’étaient pas appropriées." S’il n’est pas du genre rancunier, Damien Herman veut réussir son retour. Les Sang et Marine sont prévenus.

Liège – RAAL (Dim., 16h)

Arbitre: M. Malaise.

RFC Liège: Debaty, Lejoly, Massart, D’Ostilio, Nyssen, Van Den Ackerveken, Merlen, Mouchamps, Gendebien, Mputu, Perbet, Prudhomme, Loemba, Panepinto, Cavelier, Lambot, Bruggeman, Besson ?, Arslan ?

À noter: Reuten, Mouhli et Bustin sont suspendus. Besson et Arslan sont incertains.