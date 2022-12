"J’espère qu’on va retrouver la version de Herve-Battice que l’on connaît depuis deux mois à domicile, c’est-à-dire une équipe avec de la discipline, de l’enthousiasme et qui croit en ses chances", avance le coach Alain Denoël peut-être privé de Bonvoisin (commotion à Ganshoren). "On a battu Neufchâteau en Coupe AWBB il y a deux semaines. Alors leader du championnat, notre futur adversaire a perdu deux fois depuis. C’est clair qu’il est dans une passe compliquée. Mais l’envie de revanche sera sans doute bien présente chez les Luxembourgeoises et on ne pourra plus compter sur l’effet de surprise, notamment avec notre zone derrière."