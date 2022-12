Le Comité provincial, qui s’est réuni jeudi soir, a décidé que le match devait être rejoué mais avant la fin des matchs de la deuxième tranche. Un casse-tête pour l’entraîneur de Waimes-Faymonville, Éric Heuse. "J’aurais préféré que le score nul soit entériné car on va devoir trouver une date et ce ne sera pas facile."

Le T1 de Chevron, lui, est plutôt optimiste. "On pourrait jouer le 8 janvier mais sinon on trouvera bien une date. On fera en sorte que tout se passe bien. "

À noter que le comité provincial a également décidé de suspendre deux chevronnais: Julien Marnette et le coach lui-même. F.Z.