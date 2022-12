Vervia est à la relance: ça bouge dans le bon sens

Le choix s’est porté de jouer à Blegny pour offrir un confort maximal aux 196 joueurs et joueuses. En cette période d’examens, c’est une réussite. Et le club est dans une dynamique positive puisqu’il a aussi formé sept initiateurs au tennis de table pour recruter, accueillir et encadrer au mieux les jeunes. C’est Thomas Dreze qui s’investit en semaine pour donner les séances tandis que les autres, Medhi et Hadi Berro, Thomas Rassenfosse, Thomas Léonard, David Étienne et Quentin Bebronne se tiennent en réserve actuellement. Et ce n’est pas tout puisque Hadi Berro s’est aussi engagé dans la formation d’arbitre.

Bref ça bouge dans le bon sens pour les Verviétois. Même si, au niveau sportif, l’équipe première est en grosse difficulté en Wallonie Bruxelles parce que le noyau, principalement des joueurs qui évoluaient en P2 la saison passée, a besoin de temps pour évoluer.

Mais revenons au Masters pour épingler quelques résultats. La locale Lennie Strebelle s’est distinguée. Elle ne remporte pas moins de deux séries et donne la leçon aux garçons en D6-D4 et D2-D0. Dans cette dernière série, c’est le Pepin David Archambeau qui fait les frais de la grande forme de Lennie. Du coup, elle accentue encore un peu plus sa première place au challenge des Masters. Et dans la série reine des B spécial, son frère Loïc est second tandis que Medhi Berro est troisième.