Roger Habsch, Handi-spike 2022 : « Heureux de recevoir les mêmes distinctions que les valides »

Quelques années plus tard, notre homme découvre à l’hôpital d’Esneux le handbike, sorte de vélo couché sur trois roues où l’on se propulse à la force des bras. Bingo. Quelque chose se passe…

Distingué comme Nafi et Bashir Abdi

Depuis, on est "côté jardin." Roger Habsch a saisi cette opportunité de chasser le noir en prenant le vent dans la dépense physique. Et peu à peu, le hobby s’est transformé en besoin, puis en métier. "Avec l’Adeps et le team paralympique, je suis un athlète professionnel depuis 2019", nous explique-t-il avant de revenir sur cette soirée des Spikes d’or où on l’a vu sur le "même pied" que Nafissatou Thiam (9e récompense d’affilée) et Bashir Abdi (3e).

"C’est d’abord un grand honneur de recevoir un titre auquel tout le monde n’a pas droit", commence-t-il. "Surtout, c’est une grande fierté de recevoir les mêmes distinctions que les athlètes valides. Cela m’a fait récemment le même effet quand j’ai reçu le mérite sportif verviétois et que j’ai succédé à Armand Marchant à ce palmarès…"

Ce qui lui a valu d’être là ? Une année assez exceptionnelle avec un record du monde à la clé dans sa catégorie sur 100 mètres. Un chrono de 19.68 pour être précis, qui venait bien lancer par les deux médailles de bronze qu’il avait ramenées des Jeux de Tokyo en 2021. "En plus du record du monde, il y a le fait que j’ai été chercher les deux meilleurs mondiaux, à savoir le Belge Peter Genyn lors du Van Damme et un Finlandais lors d’un meeting en Suisse."

Paris 2024 en ligne de mire

Revigoré par ces deux distinctions, une civile et l’autre plus "insider", heureux d’avoir pu partager un stage à Belek (Turquie) en compagnie de nos meilleurs sportifs valides envoyés par le COIB, Roger Habsch a mis maintenant ses vues d’avenir vers 2023. "J’aurai sans doute encore un stage dans les îles Canaries, puis ce sera déjà ma première compétition, à Marrakech, en mars", explique-t-il. "Il y aura l’été des championnats du monde à Paris. L’idée ce sera de faire très vite les minimas qualificatifs pour les Jeux de 2024, sur 100 comme sur 200. Car évidemment, ces Jeux sont le gros objectif, même si la même année, on aura encore des Mondiaux, au Japon cette fois. Et si ces minimas pouvaient correspondre avec des records personnels, ce serait encore beaucoup mieux…"