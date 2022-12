Véritable tradition de fin d’année, la Corrida de Noël de Verviers prendra bien place cette année encore, au centre-ville. Le départ sera donné ce samedi 17 décembre à 20h, à l’Hôtel Verviers, et ce malgré des rumeurs d’annulation… à cause de la Coupe du monde. "J’avais entendu dire que la Corrida ne pourrait pas avoir lieu à cause d’effectifs policiers qui seraient mobilisés pour la rencontre entre la Croatie et le Maroc (Ndlr ; match pour la troisième place de la Coupe du monde au Qatar, samedi 16h heure belge) afin d’encadrer l’après-match près du centre-ville", explique l’organisateur, Benoît Schoonbroodt, à propos de la communauté marocaine qui pourrait fêter l’événement à Verviers. "Finalement, et c’est un grand soulagement, j’ai eu la confirmation que la Corrida pourra bien avoir lieu", souffle-t-il.