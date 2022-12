Notre tour des clubs : le Pingouin Stembert B se donne de l’air en P3

Ensuite descendons en P4. Dolhain C, avec Grosjean, Hermanns, Greimers et Legros, l’emporte au Donald et reste deuxième, à l’affût derrière Angleur. Montzen B est en tête dans la série E et dispose d’une belle marge par rapport à Minerois G. Les Miniers Stommen, T. Hermanns, Jaeghers et Soors ont laissé filer un point de leur difficile déplacement à Robertville E. Bravo aux joueurs du lac Steward et Sean Noël, Lejoly et Freches. Enfin, Tiège J est leader de la série F devant Pepinster A. Tiège l’a emporté contre le Pingouin C en s’appuyant sur la force de la jeunesse avec Soan Mahy et Nathan Royen. Il faut dire qu’ils ont bien été encadrés par Delporte et Franssen. En division 5, il faut aller voir la série E pour trouver Minerois H qui survole la division. Avec six points d’avance, rien ne peut arriver aux expérimentés M. Hermanns, Crasson, Viet et B. Diederen. Enfin en division 6, la série I voit la Raquette Disonaise emmener le bal devant Minerois L. Cette semaine, Alain Grun a laissé échapper un match mais c’est sans conséquence pour son équipe qui l’emporte 11 à 5 sur Francorchamps E.