Le GP de la Magne reviendra en 2023, la Wallonia Cup de Wégimont aussi

La course n’arrivera plus sur la chaussée de Wégimont, pour cause de festivités locales à cette date. La ligne finale serait déplacée sur le haut de la commune de Soumagne (Micheroux ?), nous indique-t-on.

Toujours sur la commune de Soumagne, le CC Hawy remet le couvert en 2023 pour organiser un week-end de VTT, avec la Wallonia Cup, sur le site de Wégimont. Rendez-vous à la fin du mois de mars.