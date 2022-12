Formule 1: une course sprint le samedi, fin juillet 2023

Alors qu’il y a quelques mois à peine, Francorchamps n’avait aucune certitude pour l’avenir du Grand Prix de Belgique de Formule Un, depuis le mois d’août les nouvelles se sont enchainées. Après l’officialisation de le conserver une année supplémentaire, notre pays a été obligé de changer de date. Qu’à cela ne tienne, le rendez-vous a finalement été fixé un mois plus tôt. Dans la foulée, la billetterie s’est littéralement envolée, et il ne fait déjà plus aucun doute que le Grand Prix de Belgique affichera à nouveau complet. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la FIA (Fédération Internationale Automobile) a également annoncé que le nombre de courses sprint organisées la veille d’un Grand Prix passerait de trois à six. Et parmi les heureux élus figure Francorchamps aux côtés de Baku (Azerbaïdjan), du Red Bull Ring (Autriche), de Lusail (Qatar), d’Austin (États-Unis) et de Sao Paulo (Brésil).