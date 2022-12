SJS Aubel: « Enfin ! »

En bas de classement, Saint-Jean-Sart Aubel s’est enfin réveillé après de longues semaines de léthargie. Les Aubelois ont fait chuter le MFC Sougné, équipe de haut de tableau, avec un cinglant et surprenant 12-3 à la clé. Avec un bloc bas face à une équipe qui évoluait avec un gardien assez haut sur l’échiquier, SJSA a misé avec réussite sur le contre. Smits (4), Pauporté 3, Guichard 2, Schwontzen 1 et Franck 1 se sont fait plaisir, alors que les adversaires inscrivaient un but contre leur camp. Avec un (revenant) Thomas "Sushi" Beckers des grands soirs entre les perches, la formation aubeloise se donne un peu d’air, même si elle reste antépénultième avec un match joué de plus que ses poursuivants. "Ces 2 points font du bien avec la trêve, qui plus est après un premier tour catastrophique" sourit Antoine Baltus, côté aubelois. S’ils ne joueront plus avant 2023, les Siropiers s’attendent à "un 2e tour compliqué, à nouveau."

Le Cosmos trébuche

Le Cosmos Stavelot, battu 5-3 par le BS Anhée, s’éloigne du top 5 et s’installe dans le ventre mou (7e, 10 pts). Le doublé de Custinne et le but de Bertrand n’ont pas suffi. "On a chaque fois été menés" détaille le président stavelotain Jean Roufosse. "Déception, car il y avait la place pour prendre un point. Il faudra être vigilants pour le 2e tour !"

Ottoman Verviers deuxième

Tout va bien à Ottoman Verviers, qui reste sur un déplacement victorieux 2-8 à Etalle (doublés d’Omer Onder et Enes Sinik, buts de Momo Duran, Akin Ozdémir, Altan Keles et Umit Bariskan). "Après 15 minutes, c’était 0-4, puis on se relâche un peu…" dixit le capitaine Umit Bariskan. "On l’emporte sans réellement forcer. On a bien géré ce match qu’on appréhendait face à une équipe qui a accroché plusieurs formations du haut de classement" Voilà les "Turcs" à la deuxième place (11 m, 15 pts), derrière le leader Tintigny (9 m, 15 pts).

THL Dison soigne ses stats

À la 3e place, c’est TH Logistic Dison (10, 13 pts) qui pointe le bout de son nez. Les troupes de Selim Tinik ont déroulé contre Marseille Wanze: 10-2. Marvin Van Acker Marvin (4), Dorian Van Acker (2), Islam Manchigov (2), Soufian Boukkalkoul (1) et Abdesadek Terbag (1) ont dessiné ce nouveau succès disonais. "Nous étions au-dessus, avec un 6-0 à la mi-temps. On a bien fait tourner le ballon, avec beaucoup d’efficacité devant" relate le T1 du THLD. "Ce joli succès soigne nos statistiques. On est dans nos objectifs de début de saison. Ce qui viendra en plus, ce sera du bonus." À noter que l’équipe clôturera 2023 par un duel face au Cosmos Stavelot le 23 décembre prochain.