Saison terminée pour Maxim Lahaye (Aubel): « Rageant, car j’étais dans une forme inédite »

Un gros mois plus tard seulement, soit le 25 novembre dernier, Aubel se déplace à Fize en match d’alignement. Et après 75 minutes de jeu, le "revenant" Maxim Lahaye s’effondre. Le genou est touché. On craint alors le pire, à raison.

"J’ai levé le genou et j’ai entendu craquer", se souvient-il. Le verdict, lui, est sans appel: ce sont les ligaments croisés externes qui sont touchés. Pas une blessure anodine, donc.

"J’attends de voir combien de temps cela prendra. Ma saison est d’ores et déjà finie. J’ai rendez-vous le 31 décembre avec un spécialiste qui me fixera la date de l’opération", précise-t-il. C’est la première grosse blessure de la carrière du numéro 2 aubelois.

"J’avais été victime d’une fracture de la malléole lorsque j’étais à l’AS Eupen. Ce genre de blessure est plus facile à gérer, car on fait une radio, on opère et trois mois après, on reprend", explique-t-il.

Maxim Lahaye, qui avait mis le football entre parenthèses suite à la crise sanitaire, car il avait "quelque peu perdu la motivation (sic)", se dit toutefois prêt à entamer un nécessaire parcours du combattant pour revenir à son meilleur niveau.

« Revenir plus fort »

"Je dois dire que j’ai vraiment accusé le coup au début. C’est rageant, car j’étais dans une forme que je n’avais encore jamais connue en tant que joueur", soupire-t-il. Désormais au repos forcé, le joueur de 24 ans ne compte pas lâcher le foot… Et encore moins sont club.

"J’étais présent la semaine dernière et ce week-end à Geer. Je ne compte pas perdre mes contacts sociaux avec mes potes du foot, et je reviendrai plus fort la saison prochaine", conclut-il avec une détermination qui lui sera précieuse ces prochains mois.