Évolution du score: 10: 17-27, 20: 29-50 (12-23), 30: 40-75 (11-25), 40: 57-91 (17-16).

RBC AUBEL: Grooteclaes 2, Gorlé 9, Liégeois G. 23, Gerarts 19, Perin 11, Bousmanne 0, Albert 3, Liégeois B. 12, Glaude 12.

C’est sans Lambot et sans grand enthousiasme que les Aubelois devaient se déplacer ce mardi soir au BBC Brainois pour y disputer un match d’alignement. Mais ils ont fait le job en prenant dix longueurs d’avance dès le premier acte pour régulièrement augmenter cet avantage jusqu’à la demi-heure (40-75), notamment grâce à une grosse prestation offensive de Gauthier Liégeois (23 pts). Face à un adversaire dont Ensival venait de disposer facilement également, les troupes de Claude Ernotte se sont contentées de gérer le dernier acte. Ce neuvième succès permet à Aubel de s’isoler à la troisième place, une position que les Herbagers pourront conforter un peu plus en cas de nouveau succès, à domicile cette fois, face à Gembloux (8 victoires) dimanche prochain pour finir l’année. "Match sérieux du début à la fin", apprécie Claude Ernotte, le coach herbager. "Défense solide qui nous a permis de développer notre jeu rapide et de prendre une avance confortable."