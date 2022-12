P2B : Xhoffraix et Ellas Herstal restent (un peu) au contact des Herviennes avant la trêve

Bellevaux B, qui devait recevoir le FC Eupen, est "resté au chaud", dixit Abdou Aca, le responsable des Malmédiennes. "Le terrain était gelé."

Une deuxième partie n’a pas eu lieu, mais pour d’autres raisons: celle entre Spa et La Calamine B, sanctionnée d’un score de forfait (0-5) en faveur des visiteuses. "Le match était à 14h30, mais nous avions conclu avec La Calamine de jouer à 10h car nous n’étions pas complètes pour 14h30. Nous avions envoyé une demande au CP jeudi dans l’après-midi et en retour nous avons eu droit à un refus… on nous a dit qu’il était trop tard. Nous trouvons ça honteux", regrette Stéphane Pirotte, l’entraîneur des Bobelines.

Enfin, Franchimont (6e) a été défait par Manhay B (5e) 2-5, malgré des buts de Daphné Hagelstijn et Caterina Rosciglione. En face, Morgane Crine (2x) et Chloé Méan (3x) ont planté des roses. "Nous avons vite été menées 0-2 et on s’est mises en jambes après 15 minutes. Nous avons raté quatre occasions franches avant de revenir au score. Puis nous avons encaissé un bête but sur corner juste avant la mi-temps. On a ensuite tenu Manhay dans son camp durant 30 minutes en 2e mi-temps", commente Vincent Lambion, T1 des 600. "Sans pouvoir marquer, malheureusement."

La prochaine journée de P2B aura lieu le 15 janvier 2023.