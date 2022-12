Grâce à son succès 2-0 contre Aubel, Sart-lez-Spa revient à hauteur de son adversaire au classement avec 24 points (7e position). Lara Marquette a inscrit les deux buts locaux, Anna-Maria Boland signant sa quatrième clean sheet de la saison. "Nous avons manqué de réalisme dans les derniers mètres: frappes à côté ou pas suffisamment fortes pour inquiéter le gardien adverse", souffle Audrey Welter, la joueuse-entraîneuse des Vertueuses, qui s’entraîneront encore les 14 et 19 décembre avant de profiter d’une pause. "Le match était relativement équilibré dans son ensemble. Nous avions une équipe competitive qui n’a pas réussi à s’organiser face à la difficulté et a été parfois trop laxiste dans les duels. Décevant !"

L’ Espoir Minerois (4e) "termine en beauté" son année – pour reprendre les mots du coach Stefano Senis – en battant Seraing Athlétique 5-0. "L’équipe a su faire preuve de solidarité et de réalisme." Florianne scheen (2x), Marine Faccincani (2x) et Stéphanie wuillot ont scoré.

Défaite par contre pour Elsaute (10e), 1-2 lors de la réception d’ Oudler (9e). "Elsaute a pris le jeu en main et après 10 minutes, notre gardienne Lisa Alloo a arrêté un tir puissant. Elles ont également eu plus d’occasions, mais après 20 minutes, Michelle Messerich a marqué le premier but. À partir de ce moment, nous avons pris le contrôle du match. Après 10 minutes, Michelle Messerich a porté le score à 2-0", raconte la joueuse visiteuse Marie Alloo. "La deuxième mi-temps a commencé de manière très chaude. Oudler voulait à tout prix les trois points, mais Elsaute a tout jeté en avant et sur un coup franc, elles ont marqué le but du 1-2 (NDLR: via Fanny Gotta) ."

La Calamine, pour finir, ne s’est pas déplacé à Liège B (5-0 forfait). Signalons aussi que Fléron a vaincu Aywaille 3-1 et que Cointe a pris trois points à Saive (0-3).

Une rencontre est programmée ce 18 décembre: Bellevaux-La Calamine. Mais "vu le gel annoncé, je ne pense pas que ça jouera", prévoit Abdou Aca (Bellevaux).