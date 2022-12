Pour son seizième anniversaire, Tom Lambiet s’est offert le plus beau des cadeaux. Il a arraché quatre belles victoires face à Charles Boury, Vincent Eppe, Lucas Wagner et Alain Dupuis.

Les joueurs de Welkenraedt sont restés impuissants et le jeune Minier a ainsi permis à son équipe de décrocher le partage, le cinquième nul déjà pour Minerois B. "Le dernier match de Tom se jouait sous pression, à 7 – 7", raconte son capitaine Damien Diederen. "Malgré cela, il a appliqué parfaitement son plan de jeu face à Vincent Eppe. Son point fort, ce sont les tops, surtout du revers, avec beaucoup de précision dans le placement et la longueur. C’est son arme et il l’utilise très bien. L’adversaire est alors obligé de jouer la balle derrière la table et cela ouvre des angles."

Dans l’équipe locale, Laurent Melen est de son côté dans une mauvaise soirée. Il mène deux sets à zéro et 10 à 4 sur Lucas Wagner mais se fait déborder ! Arnaud Lecloux souffle le chaud et le froid, à l’image de sa saison. Il conquiert cependant deux points importants. Enfin, Diederen gratte deux matchs, au courage, qui donnent le point du partage. "Avec la blessure actuelle de Mathis Douin au genou, l’effectif est vraiment tendu", analyse notre interlocuteur. "Le bilan de l’équipe est mitigé avec une seule victoire et cinq nuls. Et la défaite de l’équipe A ce week-end la fait plonger à la onzième place."

Bref, beaucoup d’incertitude côté local. Par contre, Welkenraedt vit sereinement sa saison de retour à ce niveau. "Oui, avec seulement deux défaites, le classement est mieux qu’espéré, tout va bien", conclut le capitaine Vincent Eppe.