Florian Samray : « Être vice-capitaine à Malmedy, c’est une fierté, pas une obsession »

"On aurait signé pour un partage avant le match contre cette très belle équipe de Wanze/Bas-Oha. Cependant, on est parvenu à prendre le dessus en seconde période et on est déçu finalement car on méritait d’inscrire au moins un but et ainsi remporter ce duel pour bien terminer l’année" précise le défenseur des Dragons.

Fort de cinq saisons en équipe fanion à Malmundaria, où il a également suivi sa formation (à noter, un passage de 3 ans à Xhoffraix entre les deux), cela fait deux années qu’il en est le vice-capitaine. Dimanche, c’était lui qui arborait le brassard en l’absence de Luca Le Bohec.

"Je suis à Malmedy comme à la maison. C’est une fierté d’être vice-capitaine mais je n’en fais pas une obsession. Il y a beaucoup des gars importants dans l’équipe et je pense que j’en fais partie. Cela veut également dire que le coach me fait confiance et c’est une belle reconnaissance de mon travail, en match mais également aux entraînements " poursuit-il.

Celui qui est à la recherche d’un emploi en tant que commercial dans la vie, ne recherche pas de nouveau défi footballistique ailleurs. Il se sent bien chez les Dragons alors qu’il est occupé à jouer sa meilleure saison. "Cette année, j’estime que c’est ma saison la plus aboutie. Défensivement je suis bien en place sur mon flanc droit et j’apporte offensivement avec 2 buts et 2 assists à mon actif. Depuis que je suis revenu, le groupe n’a fait que s’améliorer au fil des saisons. On affiche clairement un bon niveau et on veut viser le plus haut. Aller en D3 avec Malmedy, ce serait top" dit notre interlocuteur.