Pour rappel, la rédaction sportive de L’Avenir Verviers (re)lance ce concept mais, cette fois, il s’agit d’une équipe transversale, interdivisions et interséries.

Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2.

L’équipe-type. ©ÉdA

Derrière

Belle prestation du gardien de Trois-Frontières, Baptiste Krauth (FC3F, P2C) lors de la venue d’Amblève. En début de partie, il s’est même offert le luxe d’arrêter un penalty. À gauche, Jerry Pfaff (Rechain, P2B) s’est montré très efficace face à Herve.

En plus d’avoir livré une excellente prestation contre le RCS Verviers, Antoine Vitrier (Franchimont, P2C) a planté le but de l’égalisation en toute fin de partie. À côté, Youri Bonnechère (Raeren-Eynatten, D3B ACFF) a dirigé la défense d’une main de maître. Ses nombreux duels remportés ont permis à Raeren de ramener un point de Rochefort. Intraitable à droite, Florian Samray (Malmedy, P1) et ses relances ont fait mal à l’adversaire. Il s’en est fallu de peu de convertir une de ses montées par le but salvateur.

Milieu

Au milieu, Florian Campo (Elsaute, P1) a planté un but somptueux pour ramener Elsaute dans le match face à Hombourg et a signé une prestation aboutie. Quant à Thomas Launoy (Welkenraedt, P2C), le médian a livré une prestation cinq étoiles contre le leader stavelotain.

À droite, Sakah Stochkov (Raeren-Eynatten, D3B ACFF) a été au four et au moulin. Il était partout et a apporté le premier but. Il s’est promené dans la défense de Rochefort.

À gauche, un sacré coup de patte, un gros volume de jeu et un penalty converti sans trembler pour l’ex-pro Brandon Deville (Elsaute, P1) qui s’est parfaitement adapté à la P1.

Attaquant

Avec huit buts sur les trois derniers matches dont trois ce week-end contre Lambermont, le centre-avant Régis Lejoly (Cornesse, P3D) participe activement à la remontada de son équipe.

Autre attaquant en forme: Christian Delville (Soiron, P4F). Ses quatre buts inscrits (dont trois sur penalty) ont offert à Soiron une victoire importante face à Battice B.

Sur le banc mais…

Noah Claessens (Sprimont B, P1), Julien Williot (Elsaute, P1), Robin Denis (Malmedy, P1) Raphaël Lejeune (Heusy, P2C) et Andy Malmendier (FC Eupen B, P4F) auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

Malgré un début de saison très compliqué, Jonathan Félix (Cornesse, P3D) est resté calme et a permis à son équipe de redresser la barre. Ce 18 points sur 21 avant la trêve devrait permettre aux Cornésiens d’être à nouveau ambitieux.