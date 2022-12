Circuit de Spa – Francorchamps: calendrier 2023, surprises, travaux et… 24 rendez-vous !

"La préparation de ce calendrier aura été un exercice particulier cette année", reconnaît Amaury Bertholomé, le directeur général du circuit. "Mais pour autant, je me réjouis de ce qu’il en ressort, avec une saison équilibrée entre les différentes disciplines des sports moteurs, les championnats mondiaux et les organisations locales, le tout avec une attention particulière aux événements populaires et attractifs pour le fidèle public du circuit."

Plusieurs rendez-vous incontournables

Tout débutera, une fois encore, avec les Brûleurs de Gommes le premier week-end d’avril pour se terminer fin octobre avec les 24 Heures 2CV. Entre les deux, aux côtés des rendez-vous incontournables que sont en auto le WEC, les 24 Heures de Spa, la Formule Un ou encore les Spa Six Hours, plusieurs surprises sont également à relever avec la disparition du DTM et du championnat du monde de Rallycross. Des absences qui seront toutefois compensées par le retour au programme du Ferrari Challenge Europe et du Bug Show, le plus grand rendez-vous de Buggies et de Cox, sans oublier leurs nombreuses cousines.

Après les importants travaux réalisés pour accueillir les motos, celles-ci conserveront plus que jamais une place de choix avec bien sûr les 6 Heures de Spa, mais aussi les 24 Heures Motos comptant pour le championnat du monde d’endurance dont la deuxième édition promet une attention toute particulière au niveau des animations. Sans oublier les incontournables Bikers’Classics qui se transformeront en un véritable festival de la moto de course, puisqu’en plus de l’utilisation de la piste par les machines de vitesse d’un autre temps seront à nouveau organisés un trial international et deux jours d’enduro pour motos anciennes.

LE CALENDRIER 2023 À FRANCORCHAMPS

1-2 avril: Les Brûleurs de Gommes

8-9 avril: Porsche Club Francorchamps Days

27-29 avril: WEC 6 Hours of Spa-Francorchamps

5-7 mai: 12H Spa-Francorchamps

12-14 mai: Spa Classic

20-21 mai: Franco Fun Festival

23-24 mai: Tests 24 Heures de Spa

26-28 mai: International GT Open

2-4 juin: Spa Euro Race

12 juin: Spa Italia

15-18 juin: 24H Spa Motos

29 juin-2 juillet: 24 Heures de Spa

7-9 juillet: Spa Summer Classic

14-16 juillet: 25 Heures VW Fun Cup

28-30 juillet: Grand Prix de Belgique de F1

12-13 août: Bikers’Classics

19-20 août: Bug Show

27 août: 6 Heures Motos

10 septembre: Spa Asia

15-17 septembre: Ferrari Challenge Europe

22-24 septembre: 4 Heures Spa-Francorchamps ELMS

29 septembre-1 octobre: Spa Six Hours

6-8 octobre: Super Spa

1 3-15 octobre: Spa Racing Festival

21-22 octobre: 24H2CV

Travaux: le lifting continue pour le plus beau circuit du monde

Après la nouvelle tribune du Raidillon qui fait déjà l’unanimité, le circuit de Spa Francorchamps poursuit les travaux d’amélioration de ses infrastructures. Cela passe notamment par la construction de nouveaux gradins et tribunes en face des stands d’endurance. Après la démolition des anciens bâtiments, les travaux de terrassement ont débuté au mois d’octobre laissant présager l’emplacement des nouvelles installations. Aujourd’hui, la future tribune commence à prendre forme. Elle comprendra 4.104 places et 40 sièges rabattables pour la zone PMR avec une vue panoramique sur la Source, la zone Endurance et le Raidillon. Une grande loge modulable en deux espaces distincts sera également réalisée. En amont de celle-ci, les nouveaux gradins proposeront 3.139 places assises avec une intégration paysagère et le respect de la déclivité naturelle du terrain. Sachant qu’auparavant c’était 3.700 personnes qui pouvaient être occupées, ce sera près du double qui sera désormais à disposition du public avec un confort accru. De quoi réjouir Amaury Bertholomé, le directeur général du circuit.

"Il était important de pouvoir à nouveau offrir des infrastructures d’accueil modernisées pour les spectateurs au sein de la zone endurance. Avec les travaux qui sont réalisés durant cette trêve hivernale, le circuit poursuit sa dynamique de maintien de l’outil au top de ses capacités et à un niveau d’excellence mondial".

Ce ne sont toutefois pas les seuls travaux en cours actuellement. D’autres visent aussi la conservation de l’outil et concernent plus précisément le remplacement de la canalisation du ruisseau du Rohon dans la partie supérieure des paddocks afin d’éviter les inondations connues précédemment.

"Ces aménagements font également partie des investissements nécessaires à l’accueil de nos organisateurs d’événements et de compétitions sportives dans des conditions optimales", conclut Amaury Bertholomé.

Tous ces travaux seront terminés pour la mi-avril 2023. JMH