Vincent Hubert surprend: "J'ai failli tout arrêter il y a un mois!" dixit le président de La Calamine (interview)

Dans l’ensemble, c’est correct mais nous avons moins de points que ce que nous aurions pu espérer par rapport au contenu de nos matchs. La défaite contre Libramont de ce samedi résume finalement bien notre saison jusqu’à présent. On aurait pu gagner 8-1 mais au bout du compte, on est battus.

Les problèmes de finition à La Calamine sont récurrents ces dernières semaines. Pourtant, votre division offensive est bien fournie, non ?

En défense, je savais que ça serait compliqué. Ça devrait aller un peu mieux en seconde partie de saison lorsqu’on récupérera Seewald et Roex. Mais je croyais en effet que nous étions parés dans le secteur offensif et c’est une déception au vu de nos difficultés à marquer.

Pour beaucoup de clubs, Noël signifie généralement le début des discussions pour la saison suivante. Qu’est-ce qui est prévu de votre côté ?

Les seules certitudes actuelles, c’est qu’Alex Digregorio dirigera toujours l’équipe et que Jordan Remacle intégrera le staff. Je suis allé voir les joueurs après la défaite de ce samedi et je leur ai dit qu’une remise en question de chacun était nécessaire. À partir de janvier, je prendrai contact avec eux et je prendrai mes responsabilités. En tout cas, si je suis toujours président…

Doit-on comprendre que vous songez à quitter votre poste à la tête du club ?

Et bien, en fait, j’ai failli tout arrêter il y a un mois. À un moment donné, il faut que d’autres que moi s’investissent aussi. Mais depuis que j’ai tapé du poing sur la table, les membres du comité ont bien réagi et je me sens beaucoup plus soutenu.

Donc, vous restez ?

Si je continue, je ne veux plus jouer le maintien comme cette saison. Je veux qu’on ait des ambitions et qu’on monte un groupe capable de jouer le top 5. Et pour ça, il faut des moyens supplémentaires. Je travaille actuellement à la création d’un groupe d’investisseurs et de sponsors qui pourra nous donner une base plus solide et qui nous aidera à continuer à grandir. Si ça n’aboutit pas, j’arrête tout. Il faut que le club comprenne que Vincent Hubert n’est pas la banque de La Calamine et que d’autres apports sont nécessaires.

Et qu’adviendra-t-il alors si ce projet ne se concrétise pas ?

Si ça ne se fait pas, je ne me mêlerai pas des négociations pour l’équipe de la saison prochaine. Mais en pareil cas, je ne suis pas sûr que La Calamine alignerait encore une équipe en D3. Et on ne pourrait même pas garder la P2. Le règlement est clair à ce sujet. Si on ne continue pas avec l’équipe A, on redémarre en P4. C’est ce qui me ferait le plus mal si on en arrivait là.

Rassurez-nous, cette hypothèse n’est pas d’actualité pour le moment ?

J’espère évidemment bien ne pas en arriver là mais cette éventualité existe et il faut en être conscient. Tout cela va se discuter dans les semaines à venir. On verra ce qui en ressort et si, comme je l’espère, tout va dans le bon sens après les fêtes.