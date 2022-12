Team GSI Verviers: petite déception avant le gros morceau en Coupe de Belgique

Opposés à l’Euro Kraainem, les joueurs de la Team GSI Verviers ont loupé l’occasion de faire un pas en avant au classement, puisqu’ils ont partagé l’enjeu 4-4. "Nous sommes déçus car on pouvait gagner et passer devant au classement par la même occasion" dixit le coach Anthony Rox. "On loupe nos occasions, eux pas: c’était 0-2. C’est dommage car derrière, on a dû courir après le score…" Si les Verviétois prennent le meilleur et mènent 4-3 (doublé de Deflandre, buts de Crosset et Meessen), ils ne parviennent pas à conserver les deux points. Le gardien (volant) de Kraainem égalisera d’une superbe frappe.